‘Born in 2021’, ecco la speciale livrea celebrativa per la nascita di Ita

C’è un altro tassello per la partenza di Italia Trasporto Aereo nella giornata di venerdì prossimo. Dopo le anticipazioni degli ultimi giorni per bocca dell’amministratore delegato Fabio Lazzerini, intervenuto nel corso dell’edizione milanese di World Routes, ora la compagnia si affida a un’immagine (circolata nelle ultime ore anche sui social) teaser.

Il vettore ha infatti svelato la speciale livrea dell’A320 con la quale verrà di fatto celebrata la nascita della nuova compagnia. Lungo tutto la fiancata, su sfondo bianco, compare la scritta ‘Born in 2021’, rigorosamente in tricolore.



Una livrea che fa seguito a quanto dichiarato sia da Lazzerini sia in precedenza dal presidente Alfredo Altavilla, i quali hanno fatto intendere, senza giri di parole, che la partecipazione alla gara per il marchio Alitalia è tutt’altro che scontata visti i costi e i tempi. Non solo: ereditare un brand come quello di Az può avere dei vantaggi ma anche l’opposto; e quindi dare un taglio netto con il passato potrebbe essere la scelta migliore. Ma tutto verrà svelato solamente il 15 ottobre.