Ita Airways: ecco perché non può atterrare se in aeroporto c’è la nebbia (per ora)

15:56

Inconvenienti di essere una start up. La definizione della nuova Ita Airways più volte sottolineata con ‘orgoglio’ dai vertici della compagnia, ha mostrato in questo caso il suo lato ‘debole’, almeno ancora per qualche giorno. Il caso è emerso due giorni in occasione di un volo diretto a Linate, quando il pilota, dopo avere girato a lungo nei cieli, si è visto costretto a dirottare verso Genova a causa della nebbia, con grande disappunto da parte dei passeggeri.

In realtà nello stesso periodo nessun altro aereo ha evitato di atterrare. Cosa è successo? Secondo quanto raccolto da TTG Italia il problema sarebbe solamente di carattere burocratico. Aerei e piloti della compagnia hanno piena abilitazione a scendere in pista anche con visibilità ampiamente inferiore ai 500 metri, però questo non è bastato.



Secondo un regolamento europeo, infatti, tutti i nuovi vettori devono attendere circa sei mesi prima di ottenere la licenza e a tutti gli effetti Ita Airways è un nuovo vettore. Per evitare però che il problema si riproponga vista la stagione si sta lavorando con Enac per accellerare il via libera, che dovrebbe arrivare nel giro di poco tempo.