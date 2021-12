Trenord e Sea lanciano ‘ViaMilano FastTrack’ per chi vola da Malpensa

21:00

Offrire ai passeggeri in partenza dall’aeroporto di Malpensa un percorso senza intoppi direttamente dal treno all’aereo. Questo l’obiettivo della collaborazione nata tra Trenord e Sea.

Sul sito dedicato al Malpensa Express è ora possibile acquistare, come supplemento del biglietto ferroviario, anche il servizio ‘ViaMilano FastTrack’, percorso dedicato per l’accesso prioritario ai controlli di sicurezza.



“Dopo lo stop imposto dalla pandemia, gli operatori devono unirsi per soddisfare le nuove esigenze dei passeggeri e recuperare la loro fiducia nella mobilità collettiva e integrata tra differenti mezzi di trasporto: la collaborazione con Sea Milano va esattamente in questa direzione”, spiega in una nota Leonardo Cesarini, direttore commerciale di Trenord.



“Attraverso quest’accordo - aggiunge Luigi Battuello, direttore commerciale Non Aviation Sea - possiamo offrire ai nostri passeggeri un’ulteriore servizio che garantisce una migliore esperienza di viaggio. Grazie all’acquisto del FastTrack insieme al biglietto del treno si comincia il viaggio da casa fino al gate per un percorso sempre più veloce e fluido, i nostri passeggeri avranno così più tempo da dedicare allo shopping e alle proposte food nelle aree di imbarco di Malpensa”.



Come funziona

Il supplemento “Fast Track” viene proposto come opzione aggiuntiva al biglietto Malpensa Express non appena il cliente seleziona la corsa ferroviaria di proprio interesse.



Una volta terminato l’acquisto, il passeggero riceve due e-mail separate con il biglietto Malpensa Express e il ticket “Fast Track”.



Per usufruire della corsia preferenziale in aeroporto, è necessario mostrare anche tramite il proprio smartphone il codice a barre contenuto nella mail “Fast Track” insieme alla carta d’imbarco.



Il ticket “Fast Track” è valido per 60 giorni dalla data di acquisto ed è personale e utilizzabile per un unico transito. I bambini fino a 2 anni di età possono usufruire gratuitamente del servizio, se accompagnati da un adulto pagante.