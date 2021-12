Dall'Europa all'Asia in 21 giorni, il viaggio in treno più lungo del mondo

08:00

Dall’Algarve portoghese a Singapore, passando per Parigi, Mosca, la Siberia, la Mongolia e la Cina fino a Pechino con un unico biglietto da 1.200 euro. È di ben 18.755 chilometri e 295 metri il tragitto in treno più lungo del mondo, quasi un giro completo del globo da percorrere in 21 giorni a bordo di un unico treno per andare dal cuore dell'Europa a quello dell'Asia.

Il viaggio da record è possibile grazie al compimento del tratto di ferrovia nel Laos a opera di un’azienda cinese, che consente di compiere l’intero percorso a bordo del treno.



Dal Portogallo a Singapore

A calcolarne la lunghezza un appassionato inglese di treni, Mark Smith, che sul Daily Mail ha raccontato l’esperienza descrivendola sul suo sito web Seat61.com, nel quale fornisce anche consigli sui viaggi lunghi in treno. La partenza è da Lagos, la cittadina portoghese affacciata sull’Atlantico, per poi fare una prima tappa a Lisbona, dove si trascorre una notte in albergo. Da qui si parte in direzione di Madrid, poi Parigi e Mosca, dove si trascorrono due notti, per poi proseguire alla volta della Siberia e della Mongolia e arrivare a Pechino, con altri due giorni di sosta. Da lì il viaggio continua in Laos, per poi terminare a Singapore. Qui il video.