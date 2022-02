Italo, più posti e servizi per chi viaggia con i cani

19:26

Novità in arrivo per chi viaggia con i cani a bordo dei treni Italo. La società ferroviaria ha raddoppiato i posti a disposizione: saranno 5 sugli AGV (rispetto ai 2 precedenti) e 4 sugli Italo EVO (mentre prima anche qui erano solamente 2). I passeggeri potranno così viaggiare accanto al proprio quattro zampe, senza doversi dotare di trasportino.

Il servizio è prenotabile in autonomia anche online, indipendentemente dalla tariffa di viaggio che si acquista (non più legato alla sola tariffa Flex come in precedenza).



Italo ha inoltre introdotto nuove fasce di prezzo, legate alla lunghezza della tratta.



Rimane poi in vigore la possibilità di portare gratuitamente a bordo il proprio cane, se di piccola taglia, ossia che entri nel trasportino da 70 cm e con un peso non superiore ai 5kg.