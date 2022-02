Un 2022 da record per i voli tra Europa e Messico, ecco i vettori in pista

08:00

Anche il Messico vuole giocare un ruolo di primo piano nella ripresa del turismo internazionale e, oltre al ruolo prioritario dei mercati di Stati Uniti e Canada, torna a guardare con attenzione all’Europa. E per l’estate si prospetta un offerta di posti volo sulla direttrice addirittura superiore a quella del 2019.

Secondo quanto riportato da Simpleflying sulla base dell’analisi dei dati Cirium, il 2022 si prospetta un anno record con un crescita del 3,9 per cento su tre anni fa e un’offerta totale pari a 5,6 milioni di posti. In prima fila in questo contesto ci sono i collegamenti su Cancun, previsti in aumento di dieci punti percentuali rispetto al passato, grazie ai voli in programma di TUIfly da Amsterdam, Iberia da Barcelona, Eurowings Discover da Francoforte, Tap da Lisbona, World2Fly da Madrid, Aeroflot da Mosca e Austrian da Vienna. A questi si aggiungeranno poi il secondo volo Eurowings da Monaco e Iberojet da Madrid.



Anche Aeromexico ha aumentato sensibilmente l’offerta con 4 voli da Città del Messico su Madrid, Parigi, Amsterdam e Londra e altri due collegamenti su Madrid da Monterrey e Guadalajara. Ma lo schedule tra Europa e Messico potrebbe subire ulteriori revisioni al rialzo se la domanda dovesse ancora aumentare.