Il traffico russo verso il mondo passa da Istanbul

11:36

Mentre molte destinazioni d’Europa danno l’addio ai turisti russi per quest’anno, compare una via attraverso la quale i viaggiatori provenienti dal Paese possono raggiungere gli stati della Ue.

Secondo quanto riporta Preferente, infatti, Turkish Airlines ha mantenuto intatte le operazioni sulla Russia, a differenza degli altri vettori europei, e offre il suo hub di Istanbul come porta ai collegamenti verso tutto il mondo.



In effetti, secondo i dati di Flightradar24, il traffico fra Mosca e San Pietroburgo e Istanbul è in netta crescita e questo provoca un conseguente aumento dei prezzi sulle due rotte.