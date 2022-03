Air Europa è il nuovo sponsor della Digital edition

15:31

È Air Europa lo sponsor dell’edizione digital di TTG Magazine, online lunedì 28 marzo. Il nuovo numero del giornale come sempre sarà ricco di servizi, interviste e approfondimenti e si aprirà con un ampio servizio dedicato alla voglia di ripartenza degli attori del mercato.

Per quanto riguarda Air Europa il focus sarà sul servizio per i voli a lungo raggio della compagnia, con particolare riferimento agli aerei Boeing 787, sui quali il vettore ha puntato per innalzare la qualità e offrire ai clienti una migliore esperienza di volo nel segno del massimo comfort.