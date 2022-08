09:49

Ultimi giorni prima della scadenza per l’invio delle nuove offerte da parte di Msc e Lufthansa da una parte e Certares dall’altra in vista della privatizzazione di Ita Airways. L’aggiornamento era stato richiesto dal primo ministro Mario Draghi per migliorare la proposta soprattutto sul fronte del valore economico e del ruolo (e delle quote) del Governo nella nuova compagine.

Un processo di vendita fitto di grandi incognite dopo la caduta del Governo, ma che il premier ha ribadito di volere portare a termine prima delle elezioni per dare modo alla compagnia di avviare il processo di rilancio con un partner forte. Volontà che però al momento si scontra con la forte opposizione della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, fortemente intenzionata invece a un rilancio governativo del vettore. Posizione che sembra però non trovare l’unanimità nella coalizione di centro-destra.



In questi giorni, intanto, si sta registrando un rinnovo dell’interesse da parte di Certares che potrebbe migliorare la propria proposta, lanciando anche l’idea di un’eventuale quotazione in Borsa futura per l’azienda. Il tutto nonostante che da parte dei partner Air France-Klm e Delta non arrivino segnali positivi, quanto piuttosto un certo attendismo.