FlixBus e Tier, accordo per l’intermodalità green

16:24

Ha l’obiettivo di favorire i viaggi intermodali in tutta Italia la partnership firmata da FlixBus e Tier, specialista in micromobilità condivisa. Grazie alla collaborazione chi viaggia con FlixBus potrà usufruire del servizio di monopattini ed e-bike in sharing di Tier per raggiungere la propria destinazione finale limitando l’impatto sull’ambiente. I mezzi elettrici offerti in sharing rappresentano, infatti, una valida alternativa per poter muoversi anche in città in modo green.

Una mobilità fatta di mezzi condivisi

"Da sempre siamo in prima linea per incentivare l’affermazione di un modello di mobilità intermodale, fondato sull’uso combinato di più mezzi collettivi e sempre più slegato da quello privato, con l’obiettivo di ridurre gradualmente il traffico su strada nella direzione di forme di viaggio più sostenibili, oltre che capillari e alla portata di tutte le tasche - dichiara Andrea Incondi, managing director di FlixBus Italia -. Con questa collaborazione vogliamo offrire al maggior numero possibile di persone una soluzione combinata di mobilità efficiente per muoversi tra le città e all’interno delle città stesse, anche con l’auspicio di contribuire a valorizzare sul piano turistico le destinazioni collegate in Italia, incentivandone la riscoperta in chiave green”.



Le iniziative congiunte

I passeggeri di FlixBus che non siano già clienti Tier potranno registrarsi sull’app di Tier e inserire il codice promozionale “TIERXFLIXBUS” per avere uno sconto sulle prime tre corse con i mezzi in sharing di Tier. L’offerta per tutti gli utenti Tier che desiderano viaggiare con gli autobus FlixBus, invece, consiste in una riduzione sul prezzo del biglietto acquistato entro e non oltre il 18 dicembre 2022.



"Siamo orgogliosi di essere il primo operatore di micromobilità in Italia ad aver avviato una collaborazione con FlixBus - dichiara Saverio Galardi, General Manager Italia di Tier -. Grazie a questa partnership siamo oggi in grado di offrire ai nostri utenti un sistema di trasporto integrato in grado di rendere l’esperienza di viaggio ancora più semplice e pratica”.