Canada Jetlines: via libera ai voli sugli Usa

19:33

Un nuovo vettore offirirà voli tra i Canada e gli Usa: ha infatti ottenuto l'approvazione del dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti per operare rotte transfrontaliere la debuttante Canada Jetlines.

Il vettore ha comunque precisato che, prima di dare il via alle operazioni, è ancora necessario il via libera della Federal Aviation Administration.



Secondo quanto riporta travelmole.com, il semaforo verde della Faa potrebbe arrivare entro la fine dell'anno.



Il presidente e ceo di Canada Jetlines Eddy Doyle, parlato dell'evoluzione internazionale del vettore, ha sottolineato come gli Stati Uniti siano un mercato di importanza fondamentale per i viaggiatori canadesi.