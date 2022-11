Air France, più Africa nell'operativo estivo

10:26

Air France potenzia le rotte verso l'Africa orientale e dall’operativo estivo aumenta i collegamenti.

A partire dal 12 giugno 2023, la compagnia inaugurerà una nuova rotta da Parigi-Charles de Gaulle a Dar Es Salam come continuazione del servizio per Zanzibar. Il servizio sarà operato tre volte a settimana con un Boeing 787-9.



Dar Es Salam è servita anche da Klm, con un volo giornaliero in partenza da Amsterdam, come continuazione del servizio per Zanzibar il giovedì e la domenica, e come continuazione del servizio per Kilimanjaro negli altri giorni della settimana. A partire dall'estate 2023, le 'Isole delle Spezie' saranno servite tre volte a settimana, rispetto alle due del 2022. Questa rotta, inaugurata nell'inverno 2021, è stata operata fino a poco tempo fa come continuazione del servizio per Nairobi.



A partire dal 12 giugno 2023, la capitale del Kenya beneficerà di un servizio non-stop in entrambe le direzioni, con un volo giornaliero da/per Parigi-Charles de Gaulle, rispetto agli attuali sei voli settimanali. Questi voli saranno operati da un Boeing 787-9.



A partire dalla prossima estate, Air France offrirà un programma di voli più fitto più a sud tra Parigi-Charles de Gaulle e Antananarivo, con cinque voli settimanali non-stop rispetto agli attuali quattro. I voli da e per il Madagascar saranno operati per la prima volta da un Airbus A350-900.



Oltre a questi nuovi servizi, l'estate 2023 vedrà il proseguimento dei voli tra Parigi-Charles de Gaulle e New York-Newark, un servizio attivo tutto l'anno che sarà inaugurato il 12 dicembre 2022, con un volo giornaliero operato da un Boeing 777-200ER.



Inoltre, resterà attivo il collegamento Parigi-Charles de Gaulle e Hong Kong, un servizio offerto tutto l'anno, attualmente sospeso ma che dovrebbe riprendere il 9 gennaio 2023, con tre voli settimanali il lunedì, il giovedì e il sabato (volo di ritorno il martedì, il venerdì e la domenica), operati da un Boeing 777-300ER.