Sì delle commissioni ambiente e industria del Senato all’emendamento sul caro voli, che elimina la norma originaria sul tetto del rincaro del prezzo dei biglietti aerei.

Già nel pomeriggio il Governo potrebbe porre la questione di fiducia e, in tal caso, a partire da martedì 3 ottobre il testo dovrebbe incominciare l’iter all’aula della Camera.



Le modifiche al testo, come spiega Italia Oggi, hanno l’obiettivo di rendere la norma più coerente con il quadro della legislazione comunitaria in tema di concorrenza. Eliminato dal decreto legge il divieto di applicare tariffe aree "del 200% superiori alla tariffa media del volo" sui collegamenti con le isole.



Sì, invece, a un maggior potere di intervento dell’Antitrust, che potrà attivarsi quando le condotte dei vettori portano "a un prezzo di vendita del biglietto o dei servizi accessori, nell’ultima settimana antecedente il volo, superiore alla tariffa media del volo di oltre il 200%". Resta invece confermato il divieto all’utilizzo di procedure automatizzate di determinazione delle tariffe basate su attività di profilazione web dell’utente o sulla tipologia dei dispositivi elettronici utilizzati per le prenotazione.