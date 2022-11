10:41

Un improvviso divorzio tra Msc e Lufthansa con il gruppo che controlla l’omonima compagnia di crociere fuori dai giochi per Ita Airways e il colosso tedesco pronto a correre da solo? L’ipotesi ha iniziato a circolare con insistenza nelle ultime ore anche se al momento non ci sono conferme o smentite ufficiali da parte dei diretti interessati.

Secondo quanto ricostruito dal Corriere della Sera, alla riapertura della data room volute dal ministro del Mef Giancarlo Giorgetti, sarebbe stato ammesso per ora solo il gruppo tedesco e non Msc. Stesso discorso anche per quello che per un certo periodo è stato il candidato numero uno a rilevare la compagnia italiana, Certares, che al momento appare fuori dai giochi dopo il mancato rinnovo della trattativa in esclusiva decisa sempre dallo stesso Giorgetti.



Lufthansa nelle scorse settimane aveva ribadito il proprio interesse nel vettore nazionale, puntualizzando però ancora una volta che il percorso doveva essere quello di una vera privatizzazione che lasciasse campo libero agli acquirenti.