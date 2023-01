Giovanni Anzaldo e i viaggi da fricchettone

di Gaia Guarino

Giovanni Anzaldo è un attore impegnato tra teatro, cinema e TV. Dopo aver preso parte a importanti progetti cinematografici come ‘Il capitale umano’ di Paolo Virzì, e ‘Non è un paese per giovani’ di Giovanni Veronesi, è adesso sul grande schermo con ‘Il grande giorno’ al fianco di Aldo, Giovanni e Giacomo. Il suo lavoro di attore si accompagna spesso al ruolo di viaggiatore dandogli la possibilità di scoprire angoli di mondo tra un ciak e l’altro.

Qual è il suo stile di viaggio ideale?

Per me l’ideale è non programmare nulla! Tutte le volte che mi sono organizzato con troppo anticipo e dettagli, me ne sono pentito. Quest’estate, per esempio, mi sono messo in auto e sono andato in giro in Sicilia restando in un luogo finché ne avevo voglia.



Il suo lavoro la porta spesso in viaggio, per esempio è stato a Cuba per girare ‘Non è un Paese per giovani’ di Giovanni Veronesi. Qual è la destinazione che più le è rimasta nel cuore?

In realtà, quando sono stato a Cuba ho avuto poche opportunità di viverla appieno. Ho trascorso molto tempo a L’Avana e a Cayo Largo, ma purtroppo non ho avuto modo di visitare questi luoghi come avrebbero meritato. Una meta che mi è rimasta nel cuore è invece la Thailandia dove sono stato per girare un film indipendente, a colpirmi sono state le persone…gente meravigliosa. E infine Bali, in Indonesia, dove ho girato il cortometraggio ‘Il vespista’ e che ben concilia il mio essere fricchettone.



C’è una destinazione che sogna di visitare e che ancora le manca?

In programma non ho nulla, ma vorrei andare in Ecuador. Lì abita un amico che continua a invitarmi quindi…chissà!



Qual è il suo ‘mai senza’ quando parte?

Anche se magari non lo apro nemmeno, porto con me un libricino dei mantra buddhisti.



Viaggio fai da te o con agenzia?

Tendenzialmente fai da te, ma mi affiderei volentieri a un bravo consulente di viaggi.