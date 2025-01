La Cina è pronta ad accogliere i visitatori con esperienze indimenticabili per il nuovo anno. Laura Grassi, di Chinasia by Idee per Viaggiare, descrive la Cina come un viaggio nel tempo e nello spazio. “In Cina c’è tutto. È una destinazione per ogni tipo di viaggiatore: cultura, sport, natura e tradizione si intrecciano in un mosaico unico”.

Grassi sottolinea i nove itinerari disponibili, tra i quali la visita alla patria dei panda a Chengdu e i tour lungo la Via della Seta. Il t.o. offre il maggior numero di itinerari per viaggi organizzati in Cina sul mercato italiano.

Chen Jianyang, direttore dell'Ufficio Nazionale Cinese del Turismo in Italia, sottolinea come, nonostante non abbiano ancora dati ufficiali, il 2024 sia stato un anno positivo e si prospetta per il turismo anche un buon 2025. “Stiamo lavorando per promuovere ulteriormente la destinazione, facilitata anche dalla semplificazione delle procedure d’ingresso senza visto per viaggi fino a 30 giorni”.

La varietà dell'offerta cinese, dai villaggi tradizionali alle città futuristiche come Shanghai, continua ad attrarre visitatori da tutto il mondo. Air China, con voli diretti da Roma e Milano, gioca un ruolo chiave con collegamenti che includono Pechino, Shanghai e Chengdu, una porta d’accesso al Sichuan, ideale per trekking ed esplorazioni naturalistiche.