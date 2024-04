La riapertura del Galataport di Istanbul sta offrendo nuove opportunità di sviluppo per il mercato delle crociere. Dopo 8 anni di intensi lavori e un investimento complessivo di 1,7 miliardi di dollari, l’area storica lungo la costa del Bosforo si è trasformata in uno spazio vivo notte e giorno che integra gastronomia, shopping e cultura, nonché il primo museo di arte contemporanea della capitale turca a firma di Renzo Piano.

“Grazie anche alla presenza del primo underground terminal per crociere al mondo - hanno osservato alla convention Gattinoni di Istanbul Riccardo Fantoni e Leonardo Massa, rispettivamente Italy sales director Costa Crociere e managing director Italia Msc Crociere - il nuovo Galataport funge da hub centrale per tutte le operazioni crocieristiche. Con oltre 200 navi attese e 31 compagnie coinvolte, sarà in grado di accogliere annualmente 1,5 milioni di passeggeri”.

Dal 7 giugno debutterà la prima crociera di Costa Fortuna che mette in contatto Atene con Istanbul, passando solo per le isole di Mykonos, Creta, Rodi e Santorini, mentre Msc Splendida sarà attiva sino a ottobre sulla rotta fra Trieste e Istanbul con tappe anche ad Atene ed Efeso.

Fra i tesori del Galataport, l’undicesima struttura (177 camere) del brand Peninsula Hotels dal valore di 300 milioni di euro d’investimento