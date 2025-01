Volonline Tour Operator potenzia l’Africa, sulla scia dei risultati positivi del 2024 che si confermano anche per il 2025. “A fronte di un anno positivo, nonostante il caro voli, abbiamo già molte pratiche prenotate per il 2025, e diverse richieste nel periodo del grande ponte tra aprile e maggio, soprattutto per la Namibia e il Sud Africa, ottimo momento per visitarle, per via della stagione secca - commenta Angelo Cangemi, booking Africa -. Oggi la nostra programmazione è molto completa e varia e offre un’ampia scelta di itinerari in Africa equatoriale e australe. Online proponiamo quasi 250 tra itinerari ed estensioni, molti dei quali anche in abbinata con Madagascar, isole dell’Oceano Indiano e anche Emirati Arabi. Questo grazie alla sinergia tra i reparti Africa, Oceano Indiano e Middle East di Volonline, che ci consente di offrire un prodotto originale e molto apprezzato sul mercato”.

Fra i clienti, molti scelgono l’Africa per viaggi di nozze, ma sono anche presenti famiglie e giovani.

Per i collegamenti, Volonline ha stretto una partnership strategica con Ethiopian Airlines. “Questa compagnia gioca un ruolo centrale in tutta la nostra programmazione Africa per la connettività e capillarità dei collegamenti e per le tariffe competitive. Un transito all’aeroporto di Addis Abeba molto rapido e il confort a bordo degli aeromobili fa sì che sia la nostra scelta migliore per raggiungere il continente africano” aggiunge Cangemi.

“Con Ethiopian Airlines e altri partner come, per esempio, l’Ufficio del Turismo del Sudafrica, abbiamo predisposto un calendario di eventi per gli agenti di viaggi in modo da toccare le città chiave della Penisola – prosegue Ombretta Michieli, booking Africa -. Le agenzie stanno rispondendo molto bene alle nostre proposte, ma soprattutto ci stanno sempre più identificando come specialisti dell’Africa. Uno dei vantaggi di Ethiopian è che, grazie a una rete voli molto ampia, ci consente di creare tour abbinati alle isole dell’Oceano Indiano, come per esempio Sudafrica, Namibia e Botswana con Seychelles, molto richiesti soprattutto per i viaggi di nozze. Kenya e Tanzania sono invece proposti anche come stand alone, perché consentono di abbinare ai safari estensioni mare a Diani Beach e Malindi in Kenya, e Mafia e Pemba a Zanzibar. Un’altra destinazione che sta dando ottimi risultati è il Madagascar con i nostri tour del Nord e del Sud del Paese”.