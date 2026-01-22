Egnazia Ospitalità Italiana nomina Riccardo Vannetti chief brand & marketing officer

Un nuovo chief brand & marketing officer per Egnazia Ospitalità Italiana, il gruppo di gestione alberghiera fondato da Aldo Melpignano: è Riccardo Vannetti, manager e brand strategist che proviene da realtà di riferimento come Salvatore Ferragamo, Camera nazionale della Moda italiana e Pitti Immagine. Negli Stati Uniti è stato chief brand & digital transformation officer per Five Star Development.

Il suo ingresso si inserisce nel piano di crescita Egnazia, per la quale si sta aprendo una fase significativa con la recente apertura di Castel Badia nelle Dolomiti, l’avvicinarsi della prima stagione de La Tiara di Cervo in Costa Smeralda, nuovi progetti, tra cui una realtà alle porte di Roma e il nuovo corso dell’Hotel Diana a Milano; il consolidamento della destinazione Cortina con l’Ancora e l’Hotel de Len e il Santavenere di Maratea, che nel 2026 celebra i suoi 70 anni di storia.

“In un momento di forte crescita del gruppo, l’arrivo di Riccardo risponde a un’esigenza chiara: accompagnare ciascuna proprietà verso la massima espressione del proprio marchio - commenta Aldo Melpignano, fondatore di Egnazia -. “Accanto a questo percorso, stiamo iniziando a dare forma a un nuovo progetto di branding, che Riccardo ci aiuterà a immaginare e far crescere nel tempo, mantenendo la stessa attenzione all’identità delle singole realtà e alla coerenza del disegno complessivo”.