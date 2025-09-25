Due giorni di formazione dedicata alle agenzie di viaggi. È questo il concept con cui l’Australia torna a TTG Travel Experience nell’edizione 2025. Il nuovo format, chiamato Aussie Specialist Training Camp, prevede due giornate di formazione dedicate all’offerta turistica australiana e coinvolge cinque Stati e Territori australiani – South Australia, Western Australia, Northern Territory, Queensland e Victoria – e tre compagnie aeree partner: Qantas, Qatar Airways e Singapore Airlines.

Gli agenti di viaggi avranno la possibilità di partecipare a sessioni formative della durata di circa 50 minuti ciascuna, focalizzate sui singoli Stati e Territori e sui collegamenti aerei per viaggiare verso l’Australia, raccontati direttamente dai rispettivi rappresentanti. Inoltre, saranno proposti approfondimenti tematici dedicati a specifici target di viaggiatori, come honeymooners e amanti del self-drive.

Le sessioni, in programma l’8 e il 9 ottobre, saranno a numero chiuso e accessibili previa iscrizione a questo link . Ogni appuntamento offrirà strumenti concreti per ampliare le competenze e diventare ambasciatori della destinazione, anche attraverso l’iscrizione all’Aussie Specialist Program (ASP).

Il ritorno a TTG Travel Experience 2025 rappresenta dunque un’occasione strategica per Tourism Australia e i suoi partner: un momento per valorizzare il pluripremiato programma di formazione ASP, rafforzare il dialogo con il trade italiano e promuovere in modo concreto le esperienze uniche che l’Australia sa offrire ai viaggiatori.