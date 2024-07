Gnv aumenta la potenza di fuoco della flotta. Come riporta Il Sole 24Ore infatti, la compagnia ha incrementato di circa 100 milioni gli investimenti, arrivando a toccare i 6oo milioni di euro.

Intanto il gruppo ha pubblicato il Rapporto di comunità 2023, da cui risulta che l’azienda genera annualmente una ricaduta paria 1,36 miliardi di euro sull’economia nazionale, oltre ad agire come infrastruttura che genera scambi interni per 8,2 miliardi.

L’amministratore delegato, Matteo Catani conferma i punti chiave del piano di sviluppo. “Nel dicembre 2021 – spiega - abbiamo ordinato quattro nuovi traghetti che saranno tutti operativi entro fine 2026 e la prima è prevista in consegna in Cina entro ottobre 2024. Il progetto originario prevedeva, per queste unità, una capacità di 3mila metri lineari e 250 cabine per passeggeri. Abbiamo deciso di potenziare la capacità di passeggeri della seconda, della terza e della quarta, portando il numero delle cabine a 450”. In questo modo, “Gnv consolida il suo primato di compagnia traghetti con la maggiore capacità di letti disponibili in flotta”.

L’aumento del numero di cabine ha incrementato i costi della commessa, che inizialmente erano stati quantificati in 500 euro. Voci di mercato indicano che l’aumento di valore dell’ordine sarebbe di circa il 20%.

Le quattro navi “sono equipaggiate per ridurre al minimo le emissioni inquinanti per l’ambiente e favorire il risparmio energetico. Le prime due unità, a propulsione tradizionale, consentiranno un abbattimento delle emissioni di CO2 del 30%, rispetto a quelle attualmente in flotta. La quarta, con propulsione Gnl dual fuel, del 50%”. Come si è accennato, il primo traghetto, Gnv Polaris è in arrivo a fine 2024; seguiranno, poi, Gnv Orion, entro l’estate 2025 e nel 2026 Gnv Virgo e la quarta unità, non ancora battezzata. Entro due anni, quindi la flotta del gruppo salirà dalle attuali 25 a 29 navi.