Neanche il tempo di archiviare la pratica che porterà Aeroitalia a cambiare nome in Air Italy, dopo la nuova sentenza nella diatriba con Ita Airways, e per la compagnia guidata da Gaetano Intrieri si apre un altro fronte, ovvero quello delle rotte sulla Sardegna. E anche in questo caso arriva un annuncio a sorpresa: la sospensione dei voli da novembre, quando entrerà in vigore il nuovo bando.

Secondo quanto anticipato da La Nuova Sardegna la decisione sarebbe stata presa in polemica con le modalità del bando stesso: “Quello sulla continuità territoriale sembra cucito su misura per una sola compagnia, presumibilmente Ita Airways. E noi lo impugneremo a Bruxelles”, ha dichiarato Intrieri al quotidiano sardo.

Per il vettore sarebbe un’uscita di scena dopo tre anni di investimenti, durante i quali Aeroitalia è arrivata a impiegare 250 dipendenti, il 40% dei quali sardi.