Air France chiude su Cuba, American torna in Venezuela

Anche Air France abbandona Cuba. La carenza di carburante che sta paralizzando l'isola ha infatti spinto la compagnia d'oltralpe a interrompere le proprie operazioni verso L'Avana da domenica 29 marzo. La ripresa delle rotte, attualmente garantite da tre frequenze settimanali da Parigi, con velivoli a grande capienza, è fissata per il 15 giugno, “a patto che la fornitura energetica locale si stabilizzi”, hanno precisato da Air France.

Dopo oltre sei anni di assenza, invece, la compagnia aerea statunitense American Airlines torna a operare in Venezuela con voli diretti giornalieri da Miami verso Caracas e Maracaibo, attraverso la controllata regionale Envoy Air. Nonostante la riapertura dei voli, il Dipartimento di Stato americano continua tuttavia a includere il Venezuela tra i Paesi per i quali è sconsigliato viaggiare per ragioni di sicurezza, anche se, secondo diversi analisti, tale indicazione potrebbe essere rivista nei prossimi mesi.