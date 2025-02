Cercare di riagganciare il treno del Pnrr per favorire lo sviluppo sostenibile del settore aereo italiano. È questa una delle principali novità emerse dal convegno organizzato dall’Enac, dalla Luiss e dall’osservatorio intitolato a Antonio Catricalà, sul tema del futuro green di aerei e aeroporti.

“Qui tutti brindiamo agli splendidi risultati del 2024, che dimostrano che la domanda c’è. Ma l’offerta? Io ritengo che ci sia, ma ha bisogno di alcune osservazioni” ha aperto la discussione Carlo Borgomeo, presidente Assoaeroporti.

A finire sul banco degli imputati sono le istituzioni, e la scelta di tenere il settore aereo fuori dal Pnrr. “È stato un errore non investire, per portare le ferrovie negli aeroporti e per far sviluppare gli scali minori” ha aggiunto il vice ministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi.

Un settore, quello aereo, che in Italia vale 65 miliardi, ha registrato 219 milioni di presenze e direttamente e tramite l’indotto da lavoro ha quasi 3 milioni di persone.

In queste settimane Assoaeroporti sta tentando di recuperare, per inserire alcuni progetti nelle linee M1 e M2 del Pnrr. “Noi abbiamo un piano di sviluppo per Fiumicino di 9 miliardi, tutto autofinanziato, ma attende ancora di essere autorizzato”, ha dichiarato Vincenzo Nunziata, presidente di Adr.

Per sostenere l’onerosa transizione verso a sostenibilità, anche l’Enav sta facendo la sua parte. “Abbiamo ottimizzato le rotte di avvicinamento agli aeroporti – ha dichiarato Pasqualino Monti, amministratore delegato -, e solo questo ha fatto risparmiare circa 284 milioni di chilogrammi di CO2. Altri 400 mila kg vengono invece dalle ottimizzazioni delle operazioni di rullaggio”.

Ha concluso la discussione il padrone di casa, il presidente Pierluigi Di Palma, che ha dichiarato: “La sfida finale la faranno i nuovi bio combustibili e su questo dobbiamo coinvolgere la politica e l’intera industria del nostro Paese”.