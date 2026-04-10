Qatar Airways mette a terra gli A380 per due mesi

Stop ai voli per almeno due mesi per gli A380 di Qatar Airways. La misura è stata presa dalla compagnia in seguito al perdurare delle limitazioni determinate dal conflitto in Medio Oriente che stanno obbligando il vettore di Doha a un’ampia riduzione del proprio network, con voli solo su corridoi sicuri e con una scorta di sicurezza.

I maxi jumbo di Airbus, sette in totale, resteranno fermi fino al prossimo primo giugno, si legge su Preferente, quando la compagnia prevede di poterli reimmettere nelle rotte su Londra, Bangkok, Singapore, Parigi e Sydney. La scelta di fermare gli A380 è stata inoltre presa sia per le dimensioni sia per gli alti consumi rispetto ad altri aeromobili.

Nel solo mese di aprile Qatar Airways prevede di cancellare 12mila voli dello schedule programmato.