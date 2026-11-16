Bluserena apre le vendite per l’estate e rivoluziona l’all-inclusive

Bluserena Hotels & Resorts apre le vendite per l’estate 2027. Il gruppo alberghiero gioca d’anticipo e alza il velo sulla formula All-Inclusive, completamente ripensata per rispondere alle nuove esigenze dei viaggiatori.

La nuova formula lascia, infatti, agli ospiti più libertà di seguire i propri ritmi, con un’offerta che si adatta a ogni momento della giornata, garantendo maggiore tempo per il relax e più flessibilità.

Accanto all’All-Inclusive, il gruppo propone poi la formula Soft Inclusive, che comprende, oltre a tutti i servizi essenziali dell’esperienza Bluserena, la possibilità di personalizzare ulteriormente il soggiorno scegliendo gli extra più vicini alle proprie esigenze.

Entrambe le formule comprendono piscine, sport e attività nautiche, animazione e spettacoli serali, club per bambini e ragazzi, baby kitchen e dotazioni dedicate ai più piccoli.

Le novità dell’Is Serenas Badesi Resort

Tra le altre novità dell’estate 2027, l’Is Serenas Badesi Resort introduce un nuovo format di intrattenimento rivolto a un pubblico internazionale. Artisti di diverse nazionalità, spettacoli e attività prevalentemente in lingua inglese arricchiranno il soggiorno, creando occasioni di incontro e divertimento per ospiti italiani e internazionali.

A completare l’offerta nella struttura sarda anche la possibilità di scegliere l’upgrade Ultra Inclusive - disponibile esclusivamente in questo resort - che garantisce una vacanza ancora più esclusiva, con servizi e comfort dedicati: dal massaggio di coppia all’esperienza culinaria in una location del territorio, dalle etichette pregiate al bar agli accessi illimitati ai ristoranti tematici, fino alla piscina riservata con bar.