Miramis cerca personale per la stagione 2027: le tappe del recruiting e i profili ricercati

Spaziano dalla ristorazione agli incarichi corporate le opportunità di lavoro offerte da Miramis per la stagione 2027. La società internazionale di ospitalità si appresta, infatti, ad aprire le selezioni per l’inserimento di 80 figure nelle sue strutture italiane.

Il primo recruiting è fissato per mercoledì 18 novembre a Napoli, in occasione del Tfp Summit. L’azienda farà poi tappa all’hotel La Roqqa di Porto Ercole, il 28 gennaio 2027, con il tradizionale Miramis Recruiting Day; e il 9 febbraio al Tfp Summit di Roma.

Le figure ricercate

Tra i profili maggiormente ricercati dall’azienda Commis de Rang, Chef de Rang, Commis de Partie e Chef de Partie. Sono inoltre aperte opportunità in ambito hotellerie, housekeeping e corporate, in particolare nei settori amministrazione, It e Brand & Marketing.

“L’ospitalità prende vita attraverso le persone - commenta in una nota Fabiana Ciofi, people experience director Italy di Miramis -: sono i loro talenti, la passione e la capacità di creare relazioni a rendere ogni esperienza unica. In Miramis vogliamo offrire a ciascuno l’opportunità di esprimere il proprio potenziale, crescere e sentirsi parte di un progetto condiviso, perché investire nel valore delle persone significa, prima di tutto, investire nel futuro dell’ospitalità”.

Tutte le informazioni sulle posizioni aperte e sull’invio delle candidature sono disponibili nella sezione Carriere del sito di Miramis.