Ritz-Carlton debutta nei Safari Camp con il Masai Mara

E’ situato al confine tra Kenya e Tanzania lungo il Sand River il Ritz-Carlton, Masai Mara Safari Camp , che segna il debutto del brand nel settore. Una ‘prima’ condita da suite sopraelevate a tenda su piattaforme rialzate tra gli alberi di acacia. La struttura, appena inaugurata, offre servizi come piscine private, docce all'aperto e terrazze per l'osservazione delle stelle per ogni suite.

I luoghi dedicati alla ristorazione includono il ristorante Nest per una cucina ispirata ai sapori internazionali, il bar e lounge Canopy, un esclusivo Upeo Sky Deck per cene sotto le stelle e un tradizionale boma per esperienze culturali Masai. La Whispering Tree Spa offre trattamenti utilizzando botaniche locali come aloe e marula.

Il campo funziona a energia solare, si legge su Travelweekly, con un impianto fotovoltaico e un sistema di accumulo da 7.000 kilowattora. Un sistema di trattamento delle acque a ciclo chiuso gestisce il riciclo delle acque grigie e la raccolta delle acque piovane, mentre la struttura mantiene una politica di zero rifiuti destinati alla discarica.