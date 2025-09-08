Nautica italiana: un business da 35 miliardi di euro

Il mercato globale della nautica italiana e della sua cantieristica, tocca un record nel 2024 a quota 34,8 miliardi di euro, in crescita del 7% e dopo un 2025 in rallentamento anche a causa delle incertezze dei dazi, si prevede una ripresa nel 2026/2027.

Sono alcune delle evidenze del rapporto Deloitte “The State of the Art of the Global Yachting Market 2025 Edition” realizzato in collaborazione con Confindustria Nautica. In costante crescita invece il segmento premium e dei grandi yacht, da cui si attende un +5/10% a seconda delle fasce di mercato.

L'Italia è la prima industria nautica esportatrice a livello mondiale e il 90% della nostra produzione è destinata all'export. Nel segmento superyacht da 30 a 60 metri, inoltre, manteniamo la leadership con il 54% degli ordini e il 34% del valore.

Roberto Saoncella