Voli Qatar Airways su Red Sea: le opportunità per il mercato italiano

L'aeroporto Red Sea International in Arabia Saudita sarà più vicino per il mercato italiano grazie ai nuovi voli di Qatar Airways da Doha a partire da ottobre, che consentiranno di effettuare connessioni da Milano e Roma tre volte alla settimana. Un passo importante in vista dell’inaugurazione si un’altra meta turistica sul Mar Rosso, Shura Island.

“Il mercato italiano delle famiglie di fascia alta e dei gruppi, è il nostro riferimento. Ama il Mar Rosso da ottobre a marzo, è attento alle novità e sensibile ai trend. Nel B2B si rivela il migliore con cui lavorare tra quelli europei, in virtù delle ottime relazioni con operatori come Alidays, Gattinoni, Bluvacanze e Sporting Vacanze, che brillano tra i nostri best sellers” afferma Reema Almokhtar, Tourism communications, Red Sea Global.

In programma roadshow, incontri e fam trip su tutti gli sviluppi di una destinazione variegata, autentica, sicura e riservata.