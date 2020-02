Ufi Global Ceo Summit, a Roma i 100 decision maker dell'industria fieristica mondiale

16:56

Roma cresce nel mice e accende i riflettori sulle potenzialità del suo territorio. Si svolgerà dal 5 al 7 febbraio l'Ufi Global Ceo Summit, l'evento che con il sostegno del Convention Bureau Roma e Lazio porterà nella Capitale i 100 leader del settore fieristico da 37 Paesi per confrontarsi su obiettivi e trend in atto.

Pubblicità

"Ogni anno - ha sottolineato Mary Larkin, presidente Ufi - la nostra industria genera 275 miliardi di euro di volume di affari in tutto il mondo. In totale più di 3,2 milioni di persone lavorano per il comparto". Secondo i dati Ufi nel 2018 ci sono state 4,5 milioni di aziende che hanno preso parte a fiere nel mondo per un totale di 303 milioni di visitatori.



L'Europa si posiziona al primo posto con 112 milioni di visitatori e 1,3 milioni di espositori raggiunti lo scorso anno. E con 15,7 milioni di metri quadrati e 499 sedi il Vecchio Continente è leader anche per gli spazi espositivi. A. D. A.