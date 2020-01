Epifania: crescono gli italiani in viaggio secondo Federalberghi

11:19

Saranno complessivamente 2 milioni e 955mila (+4,8%) gli italiani in viaggio nei giorni dell’Epifania. Nel 96,8% dei casi si sceglierà l’Italia come destinazione della vacanza mentre per il restante 3,2% verranno privilegiate mete estere.

Lo dice Federalberghi nella sua indagine sul movimento degli italiani nel periodo dell’Epifania, elaborata dall’istituto Acs Marketing Solutions: tra i vacanzieri, 1 milione 528mila si metterà in viaggio per il solo periodo dell’Epifania; 631mila saranno già in movimento sin da Capodanno mentre 796mila avranno programmato la vacanza lunga, ovvero l’intero arco delle festività, da Natale alla Befana.



"A conferma dell’exploit rilevato all’inizio delle festività natalizie, anche per l’Epifania si registra un incremento di turisti italiani che, ancora una volta, prediligono località interne al Belpaese e non rinunciano alla partenza nella settimana successiva al Natale" dice il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca.



Il giro di affari del weekend dell’Epifania si attesterà sui 620 milioni di euro (514 lo scorso anno, + 20,6%). "Anche il giro di affari rilevato nel fine settimana delle festa – ha concluso Bocca – peraltro in crescita di oltre il 20 per cento rispetto allo scorso anno, manifesta la voglia degli italiani di concentrare le proprie spese in relazione al viaggio, vissuto come esperienza piena di quella attrattività ricercata in anticipo e con grande cura".