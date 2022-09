Ritz-Carlton cresce in Asia, ecco le ultime aperture

08:47

Il marchio di lifestyle di lusso di Marriott International, Ritz-Carlton, si focalizza sull’Asia per la crescita futura. Sono 17 le location scelte nel continente per i nuovi progetti, con 27 piani in cantiere.

A fare la parte del leone la Cina, dove uno dei piani più recenti riguarda il The Ritz-Carlton Ningbo, un hotel di 257 camere sviluppato da Shanghai Construction Group Co, Shanshan Group Co e Greentown China Holdings. Occuperà i piani dal 62 all'80 della torre Ningbo Central Plaza di 409 metri e promette di diventare una nuova icona dello skyline della città.



Tra le new entry tailandesi c’è invece, secondo quanto riportato da TopHotelNews, The Ritz-Carlton Bangkok che avrà 259 camere e sarà aperto nel secondo trimestre del 2025. Insieme ad Andaz One Bangkok, l'hotel occuperà una torre di 50 piani. Il Ritz-Carlton Bangkok occuperà i primi 25 piani dell'edificio e sarà dotato di una delle più grandi sale da ricevimento in Thailandia, quattro ristoranti e bar, oltre a un ampio centro benessere e fitness.

Secondo i dati Marriott International aggiornati al secondo trimestre 2022 Ritz-Carlton ha 109 unità operative in 36 Paesi in tutto il mondo, per un totale di 29.526 camere.