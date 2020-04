Enit: l’Italia ritornerà a crescere nel 2023

15:53

Il ritorno alla crescita per il turismo in Italia è previsto per il 2023. Lo dicono i dati sull’impatto del lockdown e dell’epidemia di Covid 19 diffusi dall’Enit nel suo bollettino.

Secondo l’Agenzia del turismo, le città che registreranno un maggiore impatto saranno quelle che più attraggono in turismo internazionale.



“Le città che dipendono maggiormente dai viaggiatori internazionali, come Venezia e Firenze – dice il bollettino -, dovrebbero subire un calo percentuale maggiore nei viaggi nel 2020: maggiore è la percentuale di visitatori a lungo raggio, maggiore è l’impatto, perché si presume che i mercati a lungo raggio siano più colpiti dalla pandemia che quelli a corto raggio".



Scendendo nel dettaglio si vede nel 2020 un calo del 43,4% sul 2019 a Venezia, del 36% a Firenze, del 25,8% a Milano, del 22,7% a Palermo mentre a Torino (di solito più dipendente dal mercato domestico) il dato si inverte con un calo del 21,4% di turisti italiani e del 15,6% di turisti stranieri.