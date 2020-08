Bollettino Enit: “Ferragosto quasi sold-out”

11:54

“Italia quasi sold-out per Ferragosto”. Fanno tirare un lieve sospiro di sollievo e riaccendere la speranza i dati appena diffusi dall’Enit sull’andamento dell’estate nella Penisola. Secondo l’ultimo bollettino dell’Agenzia Nazionale del Turismo, la settimana dal 10 al 16 agosto “promette bene”.

Monitorando le prenotazioni online, lo Stivale “fa meglio della Spagna”. Nella Penisola, si legge sul bollettino Enit, risultano “già ‘vendute’ il 79% delle disponibilità di offerte online (fonte Booking.com), mentre il Paese iberico è al 72 per cento di prenotazioni online.”



Le destinazioni

Le mete balneari si confermano tra le più gettonate: non risultano più disponibili l’80% delle camere a Rimini, l’81% a Ravello, l’86% a Cavallino-Treporti, il 94% nel Cilento ed il 98% nel Salento.



Ma quest’anno risponde molto bene anche la montagna, con le Alpi quasi full (84%).



Il traffico aeroportuale

Alla data del 30 luglio, l’analisi delle prenotazioni aeroportuali da agosto a ottobre in confronto con i competitor diretti Spagna e Francia, indicano ancora un calo delle prenotazioni sia in Italia che negli altri Paesi analizzati, nonostante la Penisola nel correre dei mesi estivi recuperi spazio di mercato.



Nel complesso, si legge nel bollettino, “tra agosto e ottobre sono 191 mila 533 prenotazioni di passeggeri aeroportuali internazionali per l’Italia, 204 mila 641 per la Spagna e 150 mila 672 per la Francia. In termini economici, tenendo costante il Pil totale dell'Italia 2019, il confronto indica che il contributo diretto del turismo all'economia italiana diminuirà di -2,6 punti percentuali nel 2020 rispetto al 2019 quando rappresentava il 5,7 del prodotto interno lordo. Si prevede, quindi, che il contributo totale (che comprende gli effetti indiretti e indotti, nonché l'impatto diretto) del settore diminuirà di -5,8 punti percentuali, rispetto al 13% del Pil nel 2019.”



Come per gli impatti diretti, la riduzione prevista per l'Italia è inferiore rispetto agli altri Paesi selezionati (-7,4% la Spagna sul valore 2019).



Successo sul web

Online, la Penisola continua a fare la parte del leone, con 882,7mila mention totali sul travel Italia di cui 83,3 mila provenienti dal web e 799,4 mila dai social.



Le mention hanno prodotto 233,7 milioni di interazioni totali.



Il tema 'bonus vacanza' ha prodotto un miliardo e 100 milioni di visualizzazioni, seguito da 'turismo' con 362,2 milioni di visualizzazioni.