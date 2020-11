Bocca e Virginia Raggi: “Hotel a Roma per asintomatici”

15:48

Riempire le stanze vuote degli hotel con pazienti asintomatici o con persone che non hanno la possibilità di trascorrere la quarantena in isolamento. È la richiesta mossa dalla sindaca di Roma Virginia Raggi e dal presidente di Federalberghi Bernabó Bocca in una lettera inviata nei giorni scorsi al Governo e alla Regione Lazio.

“L'utilizzo di queste strutture - si legge in una nota del Campidoglio - permetterebbe di scongiurare il sovrappopolamento degli ospedali, dove talvolta le persone positive vengono ricoverate, seppur prive di particolari sintomatologie. Allo stesso tempo, questa azione sarebbe di sostegno alle imprese che oggi soffrono per la ripresa dei contagi e per la conseguente crisi del settore turistico”.



Nella lettera si evidenzia inoltre che questa ipotesi di collaborazione “sarebbe resa possibile dalle risorse che il Governo destina straordinariamente alle imprese economiche in difficoltà e che, in questa evenienza, verrebbero assegnate agli alberghi impegnati nell'accoglienza di cittadini romani in isolamento fiduciario o quarantena”.

Amina D'Addario