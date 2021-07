In Romagna torna la Pink Week

19:35

Si avvicina la data della Pink Week, che dal 26 luglio all'1 agosto celebrerà l'estate romagnola. 'Finalmente un sorriso' è il claim dell'edizione 2021 che per una settimana colorerà di rosa tutta la Romagna: dal tramonto all'alba, dalle spiagge all'entroterra, un programma di concerti, eventi, appuntamenti culturali, mostre e spettacoli.

"Dopo mesi di coprifuoco - sottolinea Andrea Corsini, assessore al Turismo della Regione Emilia Romagna - ci riappropriamo della notte, quella bella, per tutti, ricca di suggestione e voglia di stare assieme. 'Finalmente un sorriso' è l'invito alla distensione e alla leggerezza che il Paese si merita dopo le fatiche del lockdown. Un messaggio che giunge dalla terra che accoglie i suoi ospiti con spontaneità e desiderio di farli sentire come a casa propria".



Per Andrea Gnassi, sindaco di Rimini e presidente di VisitRomagna, "pur in un contesto in cui sarà massima, nella Riviera, l'attenzione alla sicurezza, è venuto il momento di dare spazio a questo grande evento di sistema che coinvolge e valorizza un intero territorio".