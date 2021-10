See Sicily lancia gli sconti invernali sui biglietti aerei

14:01

Il progetto See Sicily diventa grande. Ad annunciare le novità che partiranno dal 1 novembre è l’assessore al Turismo della Regione Sicilia, Manlio Messina, nel corso della conferenza stampa tenuta a TTG Travel Experience in cui ha anche presentato i dati della stagione appena finita.

Dal 1 novembre, infatti, il progetto di promozione della Regione che prevede 1 notte gratis ogni 3 per il turisti che prenotano tramite le agenzie di viaggi del territorio aggiunge un servizio che potrebbe fare la differenza. “Abbiamo investito ulteriori 15 milioni di euro (oltre i 75 già investiti sul progetto See Sicily originario) per offrire sconti sui voli verso la Sicilia – annuncia Messina -. Il problema dei trasporti, soprattutto fuori dalla stagione di punta, rende da sempre difficile destagionalizzare: per questo da novembre a maggio chi acquisterà un volo verso la regione, all’interno della promozione See Sicily, avrà uno sconto del 50% fino a 100 euro di costo e di 100 euro per biglietti di costo superiore”.



Con questa ulteriore implementazione l’assessore spera di aver messo nelle mani delle agenzie uno strumento che aiuti davvero a finalizzare le prenotazioni anche nei mesi di spalla.



Per quanto riguarda il risultati, la Sicilia ha performato bene nel corso dell’estate. Le rilevazioni Turistat, relative al mese di agosto 2021, mostrano che sono stati eguagliati i numeri sorprendenti di turisti italiani del 2019, con 500mila arrivi; la medesima raccolta di dati indica anche l’ottimo incremento rispetto al 2020.

Il confronto tra l’estate 2021 e quella del 2020 vede tutti i numeri in crescita. Un trend certamente scontato, vista la crisi causata dalla pandemia l’anno scorso, ma che è andato ben oltre le previsioni più rosee.



"Se guardiamo al 2019, anno in cui non c’era ancora la pandemia – conferma Messina - c’è ancora terreno da recuperare, ma i dati di luglio 2021 sono confortanti. Il numero di italiani che ha scelto di trascorrere le vacanze in Sicilia è superiore a quello di due anni fa. All’appello mancano ancora due terzi degli stranieri, e certo dipende molto dalla situazione internazionale, ma siamo sulla strada giusta. Gli incentivi e le promozioni lanciati stanno contribuendo a far tornare i turisti nella nostra isola. Stiamo pianificando ulteriori azioni di promozione, puntiamo a destagionalizzare, allungare la stagione e promuovere settori specifici come il turismo sportivo. Intanto - aggiunge Messina - attendiamo con fiducia i dati di agosto per avere un quadro ancora più definito e tracciare un primo bilancio di questa estate”.