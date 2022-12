Federalberghi, Comune e Gesap rilanciano l'iniziativa 'Fly to Palermo'

di Paola Trotta

09:43

Dal 10 gennaio al 21 marzo 2023 ritorna 'Fly to Palermo' , l’iniziativa di Federalberghi cittadina con Comune e Gesap (la società di gestione dell’aeroporto Falcone Borsellino) per la promozione del territorio.

Gratis 1 pernottamento su 3 in città per chi arriva all’aeroporto palermitano con qualsiasi compagnia aerea. Sul sito dello scalo si potrà accedere alla pagina con le strutture aderenti, suddivise per stelle e tipologia (alberghi, B&B, case vacanza, appartamenti). La carta di imbarco dovrà essere esibita alla struttura scelta.



Oltre alla notte gratis, coloro che prenoteranno l’offerta 'Fly to Palermo', avranno 1 walking tour gratuito su 2, grazie alla partnership con le associazioni delle guide turistiche Agt e Gta, uno sconto su Citysightseen e proposte gastronomiche scontate in ristoranti e pizzerie aderenti Fipe.