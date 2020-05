TravelTomorrow, l’Unwto invita a tornare a viaggiare

16:25

L’Unwto ha lanciato una nuova campagna per invogliare le persone a tornare a viaggiare.

Come riportato da TTGmedia, il video di 60 secondi #TravelTomorrow, in onda sulla Cnn, ha l’obiettivo di catturare spettatori in tutto il mondo e intende infondere la voglia di viaggiare una volta che la pandemia di Covid-19 sarà sotto controllo.



Il video presenta presenta esperienze di viaggio in otto paesi e sottolinea l'importanza di “aggrapparsi alla speranza di viaggiare” quando sarà il momento giusto.



"In questi tempi difficili dobbiamo tutti fare la nostra parte - rimanere a casa oggi, sostenere gli sforzi della comunità sanitaria globale nella lotta contro Covid-19 - in modo da poter #Vedere domani - ha affermato Zurab Pololikashvili, segretario generale dell'Unwto -. Ma questo non significa che dovremo smettere di sognare i luoghi in cui un giorno viaggeremo. Sono entusiasta di questa nuova iniziativa di Cnn, un prezioso partner dell'Unwto, per mantenere il mondo connesso alle persone e ai luoghi che ci aspettano quando potremo tornare a viaggiare”.