Egitto: da oggi il test si potrà fare anche in aeroporto

09:03

A partire da oggi 1 settembre in Egitto tutti i passeggeri in arrivo negli aeroporti di Hurghada, Sharm el Sheikh, Marsa Alam e nello scalo internazionale di Taba potranno effettuare il test Pcr per coronavirus al costo di 30 dollari, qualora non abbiano fatto in tempo a farne uno prima di partire.

A stabilirlo l'Autorità dell'aviazione civile egiziana, che lo ha annunciato oggi a tutte le compagnie aeree che operano negli scali del Paese.

Già da inizio agosto l’Egitto ha imposto un test Pcr per coronavirus ai viaggiatori in arrivo, consentendo l’ingresso solamente alle persone che risultino negative. Il test dovrebbe essere effettuato al massimo 72 ore prima della data prevista del volo.