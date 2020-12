Singapore: Natale digitale con il Virtual Christmas Wonderland 2020

21:00

Il Natale ai tempi del Covid-19 è sempre più digital. Si vola a Singapore, comodamente da casa, con il Virtual Christmas Wonderland 2020: fino al 31 dicembre, collegandosi al sito www.christmaswonderland.sg o tramite applicazione, è possibile concedersi un'esperienza interattiva e assaporare - anche a distanza - la magia della Città del Leone vestita a festa.

"In qualità di organizzatori del Virtual Christmas Wonderland 2020 - ha dichiarato Kevin Soh, Executive Director, Blue Sky Events Pte Ltd - abbiamo ritenuto che fosse ancora più importante continuare a festeggiare il Natale. Abbiamo trovato una soluzione unica che ha spostato online la grande varietà dei contenuti tradizionali del villaggio di Natale, pur mantenendo alcuni elementi live come The Walk of Lights, ovvero effetti scenografici luminosi presso l'area di Gardens by the Bay". L. F.