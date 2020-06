Idee per Viaggiare: un omaggio alle adv per la riapertura

15:57

Idee per Viaggiare torna nelle agenzie di viaggi per riprendere il contatto umano con i dettaglianti dopo i tre mesi di lockdown.

L’operatore, infatti, dopo mesi di relazioni virtuali, ha iniziato questa settimana a mandare i suoi sales nelle agenzie per omaggiare i punti vendita di adesivi per la nuova segnaletica di distanziamento.



Fra i gadget strisce per delimitare le aree e indicare le distanze, oltre a cartellonistica di vario genere per essere partecipe attraverso un piccolo gesto della riapertura delle agenzie.



“In queste ultime settimane in cui la situazione sta lentamente riacquisendo una nuova normalità, siamo pronti per tornare ad avere un dialogo fisico con i nostri agenti di viaggi, con un gesto che possa far sentire la nostra vicinanza, con un tocco di originalità – dice Danilo Curzi, ceo di Ipv -. Nonostante questa distanza, mi fa piacere ricordare che non abbiamo mancato di sostenere il nostro comparto, schierandoci fin dall’inizio dell’emergenza al fianco della distribuzione sostenendo il Manifesto per il Turismo Italiano, tra cui la protesta #cosinonriparto per ottenere azioni concrete da parte del governo”.