16:24

In Croazia e Grecia in barca a vela. Mondovela annuncia i piani per questa insolita estate puntando i fari su due destinazioni storiche per l’operatore, che può contare su diverse basi strategiche in entrambi i Paesi.

Inoltre, come sottolinea la nota di Mondovela, sia la Grecia che la Croazia non hanno obblighi sanitari per il rientro in Italia.



L’operatore mette a disposizione diverse soluzioni sia per quanto riguarda le mete che per le imbarcazioni.