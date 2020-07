Veratour, una polizza ad hoc per i viaggi ai tempi del Covid

11:55

Un nuovo prodotto assicurativo, capace di coprire tutte le eventualità legate al Covid durante il viaggio. Questo Vera Extra, la copertura messa a punto da Veratour e Europe Assistance Italia, in collaborazione con Ernesto Solari Assicurazioni, per i clienti dell’operatore.

La polizza ha l’obiettivo di garantire ai viaggiatori una vacanza serena prima, dopo e durante il viaggio. “Offrire il massimo dell'assistenza e della cura a chi viaggia con Veratour è per noi la cosa più importante – spiega il direttore generale di Veratour, Stefano Pompili -. In oltre trent'anni abbiamo costruito un rapporto di completa fiducia con i nostri clienti e in un periodo come questo abbiamo voluto fare ancora di più. Per ripartire con il giusto approccio la consolidata esperienza di Europ Assistance unita alla grande professionalità della Ernesto Solari Assicurazioni, ci ha permesso di mettere a punto un nuovo prodotto assicurativo che garantisce viaggi in completa serenità”.



Come funziona

Prima della partenza, Vera Extra prevede l’estensione della garanzia annullamento viaggio ai casi in cui il cliente, i suoi familiari o i compagni di viaggio abbiano contratto il Covid-19.



Durante il viaggio, la polizza garantisce il rientro al proprio domicilio in caso di infezione certificata che impedisca il rientro originariamente previsto, il prolungamento del soggiorno in caso di fermo sanitario nella destinazione prescelta e il rimborso delle spese mediche legate al Covid-19.



Inoltre, a seguito di malattia improvvisa o infortuni non legati al Covid-19 durante il periodo di prolungamento forzato del viaggio, è prevista l’integrazione del rimborso delle spese mediche.



In caso di interruzione del viaggio a seguito di un ricovero, di una quarantena forzata da Covid-19 o di un’ordinanza del paese di origine che imponga il rientro anticipato, Vera Extra garantirà il pagamento della quota di viaggio non goduta.



La polizza prevede anche un indennizzo fisso e prestabilito in caso di ricovero per Covid-19 avvenuto fino a 15 giorni dopo il rientro a casa.