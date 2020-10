Webinar e formazione: il programma Go World per le adv

12:17

Partirà tra pochi giorni il ciclo di webinar che nelle prossime settimane porterà Go World all'interno delle adv. "Entro Natale ne abbiamo in programma 26, tutti strutturati per approfondire i nostri cluster di prodotto e molti concreti - spiega il presidente, Ludovico Scortichini -: uno sarà ad esempio sull'Africa Australe fatta con gli aerei privati".

Ai webinar si affianca anche la formazione con la piattaforma di e-learning Go Academy, "sulla quale sono registrate oltre 4700 adv: qui sono state caricate tutte le destinazioni suddivise in tre corsi ciascuna, così gli agenti possono seguirli a qualunque ora". O. D.