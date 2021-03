di Amina D'Addario

Costa Crociere restringe il perimetro delle agenzie e, dopo il lancio del nuovo contratto che entrerà in vigore il prossimo 1 aprile, lancia un messaggio chiaro: "La partita - ha scandito il country manager Italia, Carlo Schiavon, durante un web talk con la stampa - non si gioca più con tutti, d'ora in poi la faremo soltanto con quella parte della distribuzione che pensiamo abbia i connotati giusti per seguirci".

Avanti con la selezione

Non un cambio di passo, ma una decisione presa "in continuità con il percorso già avviato 4/5 anni fa. Oggi - ha spiegato Schiavon - facciamo una scelta ancora più marcata verso la selezione, perché parliamo di un contratto che, a differenza di quanto fatto fino a ieri, proponiamo a un perimetro più ristretto di agenzie". Una platea che rimarrà comunque ampia: "Con questo contratto - ha indicato il direttore commerciale Daniel Caprile - prevediamo di lavorare con circa 5.500 punti vendita, vale a dire con oltre 2/3 della distribuzione totale attiva in Italia. Con le agenzie che hanno espresso del potenziale - ha aggiunto - abbiamo scelto di portare la commissione minima al 10%, a quelle con fatturati importanti assicuriamo una maggiore redditività".



Ma quale sarà la contropartita? "L'impegno sarà un po' su tutti i fronti - ha chiarito Schiavon -. Se mandiamo del materiale chiediamo che questo venga esposto sia fisicamente che sul web, che l'agenzia partecipi ai moduli di formazione Costa Academy. Ma anche, nelle vendite, che ci sia una spinta nel proporre in maniera preferenziale il nostro prodotto rispetto a quello dei competitor".