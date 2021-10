Norwegian Cruise Line: Capodanno fra Caraibi e Sudafrica

10:32

Natale e Capodanno sul mare: Norwegian Cruise Line riconferma la programmazione per le prossime festività, dai Caraibi a Sudafrica e Namibia. Tra il 19 dicembre e Santo Stefano, Norwegian Epic propone un itinerario caraibico di 7 giorni, con soste in sei porti diversi. Barbados, Santa Lucia e Antigua sono alcune delle destinazioni toccate.

Un’alternativa, sempre dal 19 al 26 dicembre, è la crociera alle Bahamas a bordo di Norwegian Gem, con soste in Carolina del Sud, Orlando e Great Stirrup Cay (nella foto), l’isola privata della compagnia.

Chi non vuole rinunciare al tradizionale Natale in famiglia, può invece optare per una crociera nei Caraibi orientali a bordo di Norwegian Encore, disponibile anche nel periodo dal 26 dicembre al 2 gennaio.



Norwegian Jade, completamente rinnovata, salperà il 21 dicembre da Città del Capo e attende tutti coloro che desiderano trascorrere le festività di fine anno tra Sudafrica e Namibia. L’itinerario di 12 giorni comprende soste in sei porti. Mossel Bay, Port Elizabeth, Richards Bay e Durban sono le tappe previste prima di raggiungere la Namibia. Si rientra a Città del Capo il 2 gennaio.



Si passa poi al calendario 2022 di Norwegian Cruise Line. Ad esempio Norwegian Jade propone da gennaio un itinerario di 18 giorni in 10 porti tra Africa e Medio Oriente. Si parte da Città del Capo e si sosta in altri tre porti in Sudafrica (Mossel Bay, Port Elizabeth e Richards Bay). Dopo alcuni giorni di navigazione si raggiungeranno Pointe des Galets, a Reunion, e a seguire, Port Louis, la capitale di Mauritius. Continuando a solcare l’oceano Indiano, la tappa successiva è a Seychelles per poi raggiungere l’Oman e concludere il viaggio a Dubai.



Da marzo 2022 Norwegian Spirit propone diversi itinerari di varie durate alla scoperta di Australia e Indonesia, con soste a Brisbane, Komodo, Darwin & Cairns e nel Pacifico Meridionale, tra Fiji, Bora Bora & Moorea. Norwegian Sun accompagnerà infine i viaggiatori alla scoperta dell’Asia, con vari itinerari tra Giappone e Corea del Sud oltre a una selezione di ‘Viaggi Straordinari’ che includeranno Giappone, Russia e Alaska fino a Seattle. Non mancano poi gli itinerari nel Mediterraneo tra Egitto, Giordania, Turchia e isole greche anche nei mesi successivi.