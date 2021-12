Kel 12 riapre l’America Latina: viaggi in Argentina, Cile, Perù e Colombia

11:27

Una nuova programmazione dedicata al Sud America è la scommessa di Kel 12 per il 2022. L’operatore ha lanciato, infatti, una serie di viaggi dedicati a 4 destinazioni che hanno riaperto i confini agli italiani: Argentina, Cile, Perù e Colombia.

I 4 Paesi sono inseriti in elenco D, e quindi permettono ai vaccinati, previo tampone, di rientrare in Italia senza l’obbligo di quarantena o isolamento.



Fra gli itinerari proposti dal t.o., la Patagonia da scoprire on the road sulla Ruta 40: il Parco Nazionale Los Glaciares (ove ammirare l'imponente ghiacciaio Perito Moreno) e le cime del Fitz Roy e del Cerro Torre. E ancora, in Cile, i paesaggi che si alternano dal deserto di Atacama sino ai Geyser del Tatio; in Perù i grandi classici Machu Picchu e Cusco e l’Amazzonia accompagnati da esperti Kel 12. Infine in Colombia la proposta che racconta le suggestioni letterarie sulla strada per Macondo.



Le prime partenze sono previste nei mesi di gennaio e febbraio.