Going torna in Egitto con il Going Resort Bliss Nada

15:32

Going ritorna in Egitto con una new entry. È il Going Resort Bliss Nada, struttura situata a Marsa Alam, che il tour operator commercializzerà in esclusiva e in formula all-inclusive.

“Si tratta di un prodotto di altissima qualità – spiega in una nota il chief commercial & operations officer Maurizio Casabianca -, per la posizione esclusiva ed il comodissimo acceso al mare e lo commercializzeremo in esclusiva per tutte le agenzie di viaggi contrattualizzate Going: un villaggio che da anni è sinonimo di eccellenza nel management dei resort del Mar Rosso”.



La struttura

Situato a 20 km a sud dell’aeroporto internazionale di Marsa Alam, 43 km a nord della città di Marsa Alam e 90 km da Al Quseir, il complesso è stato recentemente ristrutturato.



Le 60 camere a disposizione di Going offrono tutte vista mare, accesso diretto alla piscina e al giardino e sono tutte dotate di aria condizionata, tv satellitare e balcone o terrazzo privato.



La struttura può contare su una spiaggia sabbiosa di oltre 500 metri e garantisce agli ospiti assistenza e intrattenimento, due ristoranti, tre bar, tre piscine (di cui una riscaldata e una con area bambini) campi da tennis, centro benessere, tennis, pallavolo e centro immersioni e snorkeling.



I voli

Sul fronte dei collegamenti, l’operatore garantirà voli ogni sabato da Malpensa e Bologna; la domenica da Verona e su richiesta dai principali aeroporti italiani.